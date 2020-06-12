Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.

Отмечается, что курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня, однако первые две недели в отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать всех россиян.

По словам главы Минкурортов Крыма Вадима Волченко, за последние два месяца на горячую линию министерства поступило почти шесть тысяч обращений, чаще всего россияне интересуются возможностью прибытия в Крым и переносом туров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскрыл условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений по коронавирусу. Так, по его словам, приезжающие на полуостров гости не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако при въезде в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту их будут проверять на наличие температуры и признаков ОРВИ.

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