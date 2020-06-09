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Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. Об этом во вторник, 9 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, первый месяц лета уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры. «Мы делаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране», — добавила представительница ведомства.

При этом, заметила Догузова, в целом ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Кроме того, необходимо, чтобы туристы соблюдали все надлежащие меры безопасности.

8 июня аналогичную дату назвал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Он отметил, что весь июнь уйдет на подготовку туристических объектов к приему гостей, а с июля можно будет запустить межрегиональные поездки.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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