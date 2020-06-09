Россиянам рассказали об условиях отдыха на отечественных курортах при пандемии

Российским туристам необходимо выполнить ряд требований, чтобы отдохнуть на отечественных курортах в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью «Российской газете» во вторник, 9 июня, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В частности, по ее словам, путешественникам в обязательном порядке следует приезжать с полным комплектом необходимых документов. «Первая справка — о том, что у вас нет коронавирусной инфекции. Вторая справка — об эпидемиологической обстановке по месту фактического проживания туриста, то есть о санэпидокружении», — пояснила Ломидзе.

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Собеседница издания подчеркнула, что при этом ограничения, которые самостоятельно устанавливают объекты размещения или администрации курортов, формально «не имеют отношения к этим справкам». Таким образом, заметила представительница АТОР, туристы будут вынуждены потратить больше средств на отпуск.

Для того, чтобы получить справку об отсутствии COVID-19, необходимо сдать тест, а для получения сведений об эпидобстановке — обратиться в поликлинику по месту жительства либо на горячую линию Роспотребнадзора в своем регионе.

Ранее во вторник стало известно о том, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30 процентов, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Предполагается, что повышение цен будет связано не только с желанием компенсировать упущенную прибыль, но и с увеличившимся спросом на отечественные курорты, а также тем, что внешний поток туристов на данный момент ограничен.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

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