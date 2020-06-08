В России развеяли «страшилку» об отечественных курортах

Большинству российских туристических агентов в освоении внутреннего туризма мешает отсутствие знаний о реальных возможностях отечественных курортов. Таким мнением с порталом Ассоциации туроператоров России поделился генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«У многих агентов российские курорты ассоциируются с низким сервисом и высоким ценником, но это не более, чем страшилка», — развеял он один из популярных мифов об отдыхе в России. По словам Ромашкина, в стране вполне достойная курортная база, и привлекать туда необходимо туристов, привыкших планировать отпуск самостоятельно.

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Топ-менеджер также заметил, что, к примеру, пакетный тур в Сочи можно приобрести за 35 тысяч рублей на двоих — такой ценник, считает эксперт, способен привлечь и тех, кто «раньше даже не думал об организованной поездке в Сочи».

Кроме того, по его оценке, в текущем сезоне на отечественных курортах будет достаточно свободно, так как турпоток по сравнению с прошлым годом с большой вероятностью снизится.

3 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. Он также считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40 процентов меньше, чем обычно.

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