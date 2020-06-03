Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки», — отметил эксперт.

По его словам, средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей. Барзыкин также считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40 процентов меньше, чем обычно.

«И не только потому, что проблемы, а потому что люди деньги на еду тратят и постараются за это время хоть что-то заработать», — пояснил он.

Ранее в мае Ассоциация туроператоров России также оценила примерную стоимость отдыха на отечественных курортах после пандемии. Согласно их предположениям, проживание на двоих взрослых в период с 1 по 8 июня, к примеру, в Сочи, Анапе или Геленджике, может обойтись в 75,1 тысячи рублей, а с 22 по 29 июня — в 90,2 тысячи рублей.

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