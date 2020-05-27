Раскрыта цена отдыха россиян на отечественных курортах после пандемии

Раскрыта цена отдыха российских туристов на отечественных курортах грядущим летом после спада пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным онлайн-системы бронирования национального туроператора АЛЕАН, неделя проживания на двоих взрослых в период с 1 по 8 июня, к примеру, в Сочи, Анапе или Геленджике, может стоить от 75,1 тысячи рублей, а с 22 по 29 июня — от 90,2 тысячи рублей.

Предполагается, что при отелях уже заработают пляжи и бассейны, однако будет исключен сервис, связанный с посещением закрытых помещений — термальные комплексы, фитнес- и тренажерные залы. При этом в ряде объектов сохранится система «ультра все включено».

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27 мая стало известно о том, что одним из наиболее выгодных способов добраться до курортов Кубани в условиях пандемии коронавируса является перелет на самолете. Так, авиабилеты по большинству направлений стоят примерно в два раза дешевле, чем железнодорожные путешествия по аналогичным маршрутам.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России ожидается в первой половине лета. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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