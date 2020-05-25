Определены самые популярные оздоровительные курорты России

Санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными российскими курортами для лечебно-оздоровительного отдыха. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования «Санатории-России.рф».

Согласно исследованию, в группу лидеров по спросу среди туристов на ближайший месяц вошли Сочи, Анапа, Геленджик, города Ставропольского края — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, — а также некоторые объекты размещения в Крыму. Кроме того, россияне также заинтересованы в оздоровительных программах курортов Алтая и Республики Башкортостан.

В то же время рейтинг по стоимости услуг возглавили санатории Калининградской области, где одни сутки обойдутся путешественникам в среднем в 3,8 тысячи рублей. При этом стоимость размещения в Сочи составит около 2,8 тысячи рублей, а, к примеру, в Челябинской области — две тысячи рублей.

Ранее стало известно о том, что «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России ожидается в первой половине лета. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

21 мая сообщалось, что самыми популярными направлениями для путешествий среди россиян в 2020 году оказались Крым и Краснодарский край. Для летнего отпуска российские туристы чаще всего бронируют гостиницы в Ялте, Евпатории, Сочи, Алуште и Феодосии. Кроме того, в топ-10 вошли такие города, как Севастополь, Анапа, Судак, Алупка и Ейск.

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