Россиянам разъяснили условия поездок в Сочи

Российским туристам разъяснили, при каких условиях возможны поездки в Краснодраский край, в том числе Сочи, с 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора туристической компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Отмечается, что с начала лета откроются только санатории Кубани. По приезде путешественников попросят показать путевку, санаторно-курортную карту и справку об отсутствии COVID-19, а также подтверждение того, что они не контактировали с зараженными людьми в течение 14 дней.

Кроме того, уточняется, что гости региона должны прибывать на курорт поездом или самолетом, а не на автомобиле.

Тем не менее, Ромашкин считает, что необходимо дождаться финальных разъяснений и официальных документов, поскольку пока нет точной информации по поводу того, как будет организован отдых на Кубани. Он также добавил, что теоретически заезд туристов в условиях продленного карантина возможен.

«Турист прибыл в регион, никуда не заезжая, сразу прибыл в санаторий, где и находится в течение всего отдыха», — пояснил Ромашкин.

Ранее в мае в Краснодарском крае продлили карантин, введенный в регионе из-за распространения коронавируса, до 6 июня. Решение о продлении ограничительных мер было принято губернатором Вениамином Кондратьевым на совещании краевого оперштаба.

18 мая директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила о том, что пляжи Сочи на 90 процентов готовы к приему туристов после снятия карантина из-за коронавируса. По ее словам, с 1 июня для гостей города откроются 65 пляжей санаториев, имеющих медицинские лицензии.

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