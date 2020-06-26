Задержание отказавшегося надеть маску в самолете россиянина сняли на видео

В Ростове-на-Дону задержали пассажира, отказавшегося надеть маску и нагрубившего стюардессе. Видео из самолета в пятницу, 26 июня, опубликовано в паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов производят задержание нарушителя, сам он при этом в кадр не попал. Другие пассажиры снимают происходящее на смартфоны.

Как отмечается в подписи к видео, самолет должен был лететь в Москву из аэропорта Платов, но из-за инцидента вылет задержался на час. Командир экипажа вызвал полицию, после чего на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов и вывели мужчину из салона.

Официальных комментариев от МВД или представителей аэропорта пока нет.

Ранее в июне сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира самолета, закурившего на борту. При задержании дебошир оторвал погон у полицейского и стал фигурантом уголовного дела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!