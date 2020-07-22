Россиянам вернут деньги за отдых в России

Правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, на прошлой неделе на эти цели было выделено 15 миллиардов рублей. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов гражданам, которые до конца года отдохнут в ряде регионов страны, обозначенных Ростуризмом.

«Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура», — пояснил премьер-министр.

Как отметил Мишустин, во время пандемии коронавируса туристическая отрасль оказалась в сложном положении, и ее нужно поддерживать и «создавать условия для динамичного развития». В частности, для этого туроператорам были предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей, добавил он.

Ранее в Ростуризме назвали условия для частичной компенсации отдыха россиянам, решившим провести отпуск в стране. Как отмечается, туристы должны будут потратить на туристическую услугу не менее 25 тысяч рублей и соблюсти ряд условий, в том числе срок бронирования, который должен составлять не менее пяти суток. Средства будут возвращены на карту «Мир».