Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию

Отдых в Краснодарском крае назвали мучением и сравнили его с турецкими курортами. Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».

Так, по словам эксперта, в первую очередь, отели Турции имеют преимущество перед российскими из-за удобств. «Там семейный туризм высокого уровня. Приезжаешь на курорт с детьми — в отеле закрытая территория, аквапарк, бассейн, анимация — все рядом», — пояснила она.

Кроме того, как заметила эксперт, на курортах Кубани сейчас переизбыток туристов и подобрать что-то качественное для отдыха практически невозможно. «В Сочи все выходят на один пляж — Имеретинку, все сидят друг у друга на головах. Качество ужасное, лежак за 500 рублей! Что там будет делать многодетная семья? Это не отдых, а мучение», — посетовала Щипанова и добавила, что надеется на развитие гостиниц Краснодарского края.

Ранее в июле россияне резко заинтересовались путешествиями в Турции и бросились планировать поездки туда после новости о возобновлении авиасообщения с Россией. Так, например, по информации онлайн-сервиса Level.Travel, Турция стала вторым по востребованности направлением среди отечественных путешественников. Кроме того, эксперты заметили падение спроса на поездки в Россию и связали это с завышенными ценами.

15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону запуск перелетов и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

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