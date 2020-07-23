Россиянам вернут деньги за отдых в Крыму и Сочи

Россиянам, решившим провести отпуск на популярных курортах страны, в том числе в Крыму и Сочи, вернут часть денег за тур. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, во вторую группу регионов, за поездки в которые туристам полагается кэшбек, войдут Алтайский Край и Республика Алтай, Краснодарский и Ставропольский край, Крым и Севастополь, Калининградская, Ленинградская и Московская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

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По условиям программы, поездки в эти субъекты должны быть совершены «вне высокого летнего сезона» — с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Москва и Санкт-Петербург вошли в список с условием комбинированного тура — туристы должны провести в самих городах только двое суток, а остальное время — в любом другом регионе страны.

Тур, за который можно получить компенсацию, должен длиться не менее пяти дней, а его стоимость — составлять не менее 25 тысяч рублей (при этом оплата должна производиться через систему «Мир»).

Кроме того, в пакет услуг должна входить поездка на любом виде транспорта и проживание в отеле, прошедшем обязательную классификацию.

Как уточнили в АТОР, средства будут возвращены в пятидневный срок на карту «Мир». За тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристу переведут пять тысяч рублей, от 50 до 75 тысяч — 10 тысяч рублей, а от 75 тысяч — 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российским туристам вернут кэшбеки за путешествия в другие регионы России, совершенные в период с 15 августа до 20 декабря 2020 года. В первой группе направлений, предложенных Ростуризмом, не было ряда популярных курортов, в том числе, Крыма и Краснодарского края.

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