Определено лучшее время для покупки билетов на самолет

В сети перечислили легкие способы определить лучшее время для покупки билетов на самолет и сэкономить. Соответствующие рекомендации в беседе с Daily Express дала эксперт по путешествиям Келли Содерлунд (Kelly Soderlund).

Так, в первую очередь, по ее словам, туристам следует учитывать сроки, в которые они приобретают авиабилеты. К примеру, когда речь идет о дальнемагистральных рейсах, о бронировании стоит задуматься за два-четыре месяца до поездки, в то время как короткие поездки стоит планировать в период от двух месяцев до трех недель до даты отъезда.

При этом также будет иметь значение выбор подходящего дня для авиаперелета. «Полет в середине недели в середине дня, как правило, будет более доступным, чем рейс в пятницу вечером», — пояснила Содерлунд, также посоветовав пассажирам по возможности выбирать гибкие даты поездки.

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Кроме того, по мнению специалистки, не стоит пренебрегать предложениями авиакомпаний-лоукостеров и билетами по минимальным базовым тарифам — особенно, если путешественник летит в одиночку и без багажа. Вдобавок, чтобы выбрать более дешевый вариант поездки, турист может изучить условия перелета в альтернативные аэропорты, близкие к пункту назначения.

Также Содерлунд напомнила об услуге оповещений от авиаперевозчиков с информацией о ценах на билеты и правиле 24 часов, согласно которому некоторые компании разрешают клиентам отменить или изменить условия брони при необходимости.

13 августа стало известно, что летний отдых на курортах Крыма во время пандемии коронавируса стал самым доступным среди регионов юга России. В августе текущего года отпуск в крымских санаториях в среднем обойдется туристу в 3,4 тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

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