Отдых в Турции подешевел для россиян

Цены на отдых в Турции для российских туристов в конце августа на фоне пандемии коронавируса снизились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Вестник АТОР».

Согласно данным портала, в настоящее время самый дешевый тур по системе «все включено» на двоих, к примеру, с вылетом из Москвы 22–28 августа можно приобрести за 31,1 тысячи рублей. В рамках поездки предусмотрено недельное проживание в трехзвездочной гостинице в Кемере.

«Стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз, и довольно существенно», — указано в материале. При этом еще неделю назад самая низкая цена на недельный отдых в стране с заездом 15-21 августа составляла 40 тысяч рублей на двоих.

Предполагается, что значительное снижение цен связано с сокращением числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учебного года, а также ценовой политикой отельеров эконом-сегмента.

Ранее стало известно, что самым популярным курортом Турции среди российских туристов в 2020 году оказалась Аланья. В «Интуристе» отметили, что на этот город пришлось 20 процентов от количества бронирований, а в TEZ TOUR на долю Аланьи выпало 32 процента от общего числа туристов.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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