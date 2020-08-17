Россиянин рассказал о «наглом обмане» туристов в Турции

Отдохнувший в Турции россиянин рассказал об обмане туристов на курортах. Своей историей он поделился в блоге vickov на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам автора блога, путевку в Турцию он вместе с женой приобрел по раннему бронированию еще в январе с вылетом в июне. Однако пандемия коронавируса нарушила их планы, и отпуск перенесся на август.

«Турки, видимо, так соскучились по российскому туристу, что решили восполнить свои потери от карантина за счет россиян. Для начала на ресепшене нам сказали, что номер, к сожалению, уже занят, но есть лучший вариант, за который надо доплатить каких-то 300 долларов. Я наотрез отказался и сказал, что буду сидеть в холле, пока не освободят уже оплаченный номер», — написал он.

После этого, по словам россиянина, администратор «постучал по клавишам компьютера», через час нашел нужный номер и объявил, что он «только что освободился». «Он был явно расстроен. Без особого энтузиазма швырнул ключи на стойку», — рассказал отдыхающий.

На следующий день, по заверениям туриста, у его группы была назначена встреча с гидом, который «втридорога» продавал экскурсии. Путешественники объяснили ему, что отдыхают в Турции восьмой раз, потому «объехали все вдоль и поперек и хотят недельку просто полежать на пляже».

«Заметно погрустнев лицом, он сказал, что сожалеет, но в таком случае мы не сможем выйти за пределы отеля, поскольку на территории Антальи действует строгий карантин, и без специальной отметки о выкупленной экскурсии передвигаться по городу нельзя. В случае выхода без отметки в ваучере нас задержит полиция и депортирует обратно в Россию. Такой наглой лжи я просто не ожидал», — продолжил автор блога.

В ответ на это, отметил россиянин, он попросил пригласить управляющего отеля и дать письменные разъяснения о запрете покидать территорию отеля без экскурсии. Однако управляющий, по его словам, так и не появился, и этого гида на территории гостиницы он больше не встречал.

Ранее россияне, прожившие несколько месяцев в Турции, раскрыли схемы обмана туристов на курортах страны. Среди них оказались навязывание сервиса, уловки с валютой и трудности перевода, которыми пользуются турки, чтобы заработать деньги на иностранцах.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. 10 августа запущены чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 249 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 230 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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