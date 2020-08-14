Раскрыта разница в ценах на отдых в Крыму и Турции

Эксперты раскрыли разницу в ценах на отдых в России и Турции — зарубежные курорты оказались дешевле. Об этом сообщили представители турагентств, опрошенные «Вестником АТОР».

Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции для туристов выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в отеле категории "все включено" сейчас можно за 90-150 тысяч рублей с авиаперелетом и страховкой. А в отеле "Ялта Интурист" четыре звезды в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих на завтраках и без учета стоимости авиабилетов», — подсчитал он.

По мнению Мкртчяна, до конца сезона Турция успеет принять до 1,7 миллиона российских туристов — спрос будет расти по мере того, как побывавшие на курортах россияне «развеют страхи тех, кто пока опасается ехать туда». «Они расскажут, что система "все включено" осталась такой же, как и ранее, а за неношение масок в отелях не берут никаких штрафов. (...) Пока люди просто боятся летать. Но ситуация изменится, как только туристы начнут возвращаться с отдыха в этой стране», — подытожил он.

В свою очередь, генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал, что в этом сезоне турецкие отели значительно снизили цены по сравнению с прошлым годом. Как отметил эксперт, владельцы объектов сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru



