Мэр популярного курорта Турции заразился коронавирусом

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек заразился коронавирусом. О своем заражении он сообщил на странице в Twitter. Беджек отметил, что в понедельник, 17 августа, сделал тест на COVID-19 и получил положительный результат.

«Я в порядке и в хорошем настроении. Изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи», — написал градоначальник популярного курорта, призвав жителей города и туристов «соблюдать правила использования масок в общественных местах, гигиены и социального дистанцирования».

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов предупредил туристов о правилах отдыха на курортах во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Турции продолжают ежедневно фиксировать более тысячи новых случаев заражения инфекцией, поэтому в большинстве турецких городов остается обязательным ношение медицинских масок. За несоблюдение этого правила действует штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Кроме того, россиянам необходимо покупать расширенные медицинские страховки, которые бы покрывали расходы на медицинские услуги в случае заражения коронавирусом.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 249 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 230 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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