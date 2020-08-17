Россиянка описала реальные условия возвращения в Россию с отдыха в Турции

Российская туристка описала реальные условия возвращения в страну после отдыха на турецком курорте во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в репортаже корреспондентки «Вестника АТОР» Александры Полянской.

По ее словам, пограничный контроль на турецкой стороне занимает минимальное количество времени — сотрудники службы не задают никаких дополнительных вопросов путешественникам. Кроме того, в зоне вылета представители аэропорта не принуждают пассажиров надевать защитные медицинские маски.

Сразу по прибытии, отметила Полянская, туристам необходимо заполнить специальные анкеты. «По прилете эти анкеты заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт самолета, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте госуслуг», — пояснила она.

Так, всем прибывающим из-за границы россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус — в частности, такая возможность есть прямо в аэропорту.

Автор материала подчеркнула, что вся процедура проверок на борту занимает около 15 минут, а в целом с момента приземления до посадки в такси прошло, по ее подсчетам, полтора часа с учетом сдачи теста на COVID-19, занявшей около семи минут.

14 августа сообщалось, что турецкие отели снизили цены на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Согласно данным экспертов, сейчас в Турции открыто около 40 процентов отелей, при этом их владельцы сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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