Грязное Черное море в Крыму возмутило Диму Билана

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Российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму и возмутился количеством мусора в Черном море. Видео с побережья он разместил на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как Билан плавает в море и со словами «там килограммы пластика, килограммы боли и рыбки обездоленные» достает из воды упаковку от мороженого.

«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, «бездумно бросая мусор».

Под другими снимками, размещенными в блоге, Билан написал, что в шоке от того, насколько разным и красивым может быть Крым. «Совсем не жалею, что решил остаться на несколько дней! Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу», — отметил он.

Ранее впечатлениями от отдыха на Черном море поделилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева. Она разместила в социальных сетях фотографии и рассказала о недостатках Сочи: в частности, ей не понравилось «дно в булыжниках» и сильные волны. Из-за этого ее семья искупалась в море всего раз.