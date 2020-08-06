Исинбаева выложила фото в купальнике и рассказала о неудобствах на отдыхе в Сочи

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева выложила в сеть фотографию в купальнике и рассказала о некоторых неудобствах на отдыхе в Сочи. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре спортсменка запечатлена в солнцезащитных очках и голубом плавательном костюме на фоне одного из городских пляжей. По словам Исинбаевой, искупаться в море ей с семьей удалось «всего один раз, за весь отдых».

«Берег и дно в булыжниках (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали "мыльницы" по 200 рублей). Босыми ногами ходить по берегу неудобно», — подписала она снимок и добавила, что дети «с трудом заходили в море и выходили из него» из-за сильных волн и множества камней.

В то же время, заметила легкоатлетка, атмосфера на курорте напомнила ей детство.

Пользователи соцсети отреагировали на публикацию в комментариях. «Привыкайте к российским курортам. Да, булыжники, зато родные, а не турецкие», «Не все пляжи в Сочи такие, смотря где вы купались», «Сегодня вернулись из Сочи домой, в Волгоград. Море теплое и чистое. Булыжники ни чуть не омрачили отдых», «Через две недели уже не замечаешь. Полезно для сердца», — писали они.

3 августа стало известно о том, как российские политики планируют провести отпуск в текущем году на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Так, глава государства Владимир Путин, вероятнее всего, не будет уходить в полноценный отпуск, однако может на несколько дней отправиться на «мини-отдых» в Сибирь или на Урал — как правило, компанию ему в таких поездках составляет министр обороны Сергей Шойгу.

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