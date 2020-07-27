Россияне перестали планировать отпуск «вдолгую»

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса перестали планировать отпуск «вдолгую» — туроператоры заметили снижение спроса на «длинные» бронирования. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Так, большинство продаж приходится на заезды в ближайшие даты. Предполагается, что такая тенденция может быть связана с неуверенностью россиян в дальнейших планах из-за вспышки COVID-19 и возможным повторным закрытием курортов.

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«Многие туристы уже вложились в билеты и отели и не хотят снова оказаться с депозитами на руках», — поясняет руководитель туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, путешественники, которые намерены отдохнуть в сентябре, знают, что смогут приобрести путевку «ближе к делу» и оценить все возможные риски.

22 июля сообщалось, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

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