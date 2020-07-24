Названа главная ошибка опаздывающих на самолет пассажиров

Анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс. Его слова приводит издание Daily Express.

Так, по заверениям летчика, большинство путешественников, которые прибывают в аэропорт вовремя, начинают слушать музыку или подкасты в наушниках, чтобы скоротать время. «Это может разрушить ваши планы на отпуск. Многие туристы пропускали свои рейсы, потому что музыка играла слишком громко, и они не слышали объявления о посадке», — пояснил он.

Поэтому пилот посоветовал любителям наушников всегда оставлять одно ухо свободным либо значительно уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.

В июле 2019 года россияне назвали самые распространенные причины опозданий на самолеты. 28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще 7 процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.