Названы главные страхи российских путешественников

Больше всего туристы из России боятся опоздать на самолет и проходить таможенный контроль в аэропорту. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты туристического поисковика опросили 13 тысяч пользователей в социальных сетях и выяснили их главные страхи в поездках. Оказалось, что 31 процент россиян боятся опоздать на самолет.

Более того, часть респондентов признались, что уже пропускали рейсы и теперь переживают, как бы не упустить вылет в следующий раз. Чаще всего пассажиры задерживались, так как попадали в пробки или долго спали. Кроме того, некоторые путешественники сталкивались с ситуацией, когда перевозчик переносил рейс, но не присылал уведомлений.

Также выяснилось, что каждый пятый россиянин опасается проблем на таможне, а один путешественник признался, что мечтает, чтобы роботы заменили таможенных сотрудников.

17 процентов туристов рассказали, что беспокоятся о своем багаже. Многие опасаются, что они потеряют чемодан или его украдут, а также испытывают страх остаться без банковских карт и документов в чужой стране.

Еще 14 процентов волнуются за перевес перед сдачей багажа. Некоторые участники опроса не намерены платить за лишние килограммы, но в то же время не готовы расставаться с лишними вещами.

10 процентов опрошенных признались, что страдают аэрофобией и каждый перелет для них — это стресс. А 8 процентов россиян боятся заболеть во время отпуска.

В ноябре 2019-го онлайн-сервис Aviasales выяснил, что большинство российских туристов предпочитают путешествия по России поездкам в Европу. Их главным опасением оказался финансовый вопрос, поскольку средняя стоимость перелета внутри страны по маршруту туда-обратно составляет 11,5 тысячи рублей, а в шенгенские страны — 18,5 тысячи рублей.

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