Названы главные страхи россиян по поводу поездок в Европу

Большинство российских туристов предпочитают путешествия по России поездкам в Европу. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что 67 процентов всех бронирований приходится на внутренние перелеты, и лишь 11 процентов — на страны Шенгена. В связи с этим специалисты сервиса решили выяснить, что именно останавливает россиян от поездок в Евросоюз. На первом месте среди главных опасений оказался финансовый вопрос, поскольку средняя стоимость перелета внутри страны по маршруту туда-обратно составляет 11,5 тысячи рублей, а в шенгенские страны — 18,5 тысячи рублей.

Кроме того, россияне пожаловались на высокую цену оформления шенгенской визы и ее непродолжительный срок действия. Большинство респондентов хотели бы получить визу минимум на пять лет, а получают всего на полгода. Также путешественников пугают высокие цены на отдых и большое скопление туристов на популярных пляжах и в европейских столицах.

Еще одна причина, почему россияне отказываются от поездки в Шенгенскую зону, — это сбор многочисленных документов для оформления визы. Например, по словам респондентов, сложнее всего им сделать справку с работы, выписку с банковского счета и заранее забронировать отель и оплатить авиабилеты.

Помимо этого, во многих городах России нет посольств и визовых центров европейских стран, и туристам приходится ездить в Москву, Петербург и другие мегаполисы, чтобы подать документы.

В июне совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Теперь виза с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года.

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