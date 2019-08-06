Названа самая путешествующая нация

Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По данным ассоциации, около 126 миллионов граждан (8,6 процента всех пассажиров в мире) Соединенного Королевства отправлялись в заграничные поездки самолетом. На втором месте оказались американцы — примерно 115 миллионов жителей США (7,6 процента всех пассажиров) путешествовали по воздуху в 2018 году.

Третью позицию заняли китайцы (97 миллионов путешественников, 6,6 процента всех пассажиров), четвертую — немцы (94 миллиона путешественников, 6,4 процента всех пассажиров), пятую — французы (почти 60 миллионов путешественников, 4,1 процента всех пассажиров).

В марте международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс самых удобных для путешествия паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства). Лидерами рейтинга стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут совершить безвизовый въезд в 189 государств.

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