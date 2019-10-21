Российские туристы предпочли отечественный отдых загранице

Москва оказалась самым популярным направлением среди российских путешественников для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщается в исследовании, подготовленным компанией «Сбербанк страхование» совместно с туристическим сервисом Aviasales.

Оказалось, что 14 процентов всех бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, в то время как в Санкт-Петербург планируют отправиться восемь процентов путешественников. Далее в рейтинге следуют Сочи (четыре процента) и Стамбул (четыре процента).

Кроме того, по три процента бронирований пришлось на Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар и Прагу. В Минск в начале ноября решили поехать 2,5 процента россиян, а в Калининград, Ереван, Берлин, Тель-Авив и Бангкок по два процента туристов из России.

Также в списке оказались Пхукет (1,4 процента путешественников), Амстердам (один процент) и Милан (один процент).

Эксперты «Сбербанк страхование» отметили, что российские туристы все чаще стали оформлять страховку в поездках. Так, например, в октябре было продано уже 37 тысяч полисов, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в октябре онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales представил рейтинг самых дешевых направлений для поездок осенью. Выяснилось, что выгоднее всего будет слетать из Москвы в Калугу, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Такие авиабилеты в одну сторону обойдутся путешественникам по цене до 600 рублей.

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