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Названы главные страхи россиян в отпуске

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Онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос среди россиян и выяснил, чего больше всего боятся туристы при поездке в другие страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самым большим страхом путешественники из России назвали потерю документов. За этот варианта проголосовали 43 процента опрошенных. Помимо этого, туристы боятся попасть в больницу (25 процентов проголосовавших) и тюрьму (24 процента респондентов).

Всего 10 процентов опрошенных сознались, что не хотели бы остаться без связи в отпуске, а 3 процента опасаются потерять ключи от отеля или квартиры.

Также 16 процентов опрошенных мужчин заявили, что боятся потратить на отдыхе все свои деньги, а 11 процентов респондентов женского пола боятся стать жертвами сексуальных домогательств.

В марте онлайн-сервис Ostrovok.ru выяснил, какие правила российские туристы чаще всего любят нарушать в отелях. 34 процента опрошенных мужчин признались, что хотя бы раз купались в бассейнах в нетрезвом состоянии и в неположенное время. Помимо этого, 17 процентов российских путешественников занимались сексом в неположенном месте.

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