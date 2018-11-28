Туристы назвали главные изъяны российских курортов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг факторов, раздражающих туристов во время отдыха на российских курортах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 ноября.

По результатам проведенного опроса, больше всего отдыхающих раздражает мусор. За него проголосовали 25 процентов всех опрошенных. На втором месте в списке оказались кричащие дети (19 процентов голосов), на третьем — пьянство окружающих (14 процентов голосов). Следующей причиной раздражения туристов названо грязное море с 13 процентами голосов опрошенных.

Среди факторов, мешающих отдыхать, туристы также отметили брань, курение, навязчивых соседей, невкусную еду и надоедливых продавцов.

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Ранее онлайн-сервис путешествий Ostrovok.ru выяснил, что сильнее всего раздражает российских туристов в отелях. Мнение мужчин и женщин относительно трех главных раздражителей разделились.

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