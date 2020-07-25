Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео

Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту Пуэрто-Рико из-за отмены их рейса в штат Филадельфия. Видеозапись и подробности инцидента публикует Fox News.

Так, по информации издания, потасовка случилась в аэропорту города Сан-Хуан в понедельник, 20 июля, после того, как пилот отказался совершать вылет из-за нескольких казусов на борту самолета.

Сперва, как уточнил источник, пьяная женщина, которая вела себя агрессивно, отказалась покидать лайнер по просьбе экипажа, а затем у другого пассажира обнаружили симптомы ОРВИ. Тогда командиру воздушного судна пришлось отменить рейс в связи с политикой безопасности.

В результате между путешественниками, разочарованными этой новостью, завязалась драка в терминале аэропорта. Отмечается, что в ходе потасовки пострадали двое человек, однако они отказались от медицинской помощи.

В октябре 2019 года влюбленная пара туристов, прилетевшая рейсом авиакомпании Ryanair из Бирмингема (Великобритания) в Аликанте (Испания), устроила драку в автобусе, который вез их от самолета к терминалу аэропорта. По словам одного из очевидцев, пара отправилась в совместный отпуск, несмотря на то, что начала встречаться совсем недавно.