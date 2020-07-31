Исинбаевой пожелали «как следует омолодиться» после фото в купальнике

Фото российской легкоатлетки Елены Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию фанатов. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

Исинбаева сфотографировалась у горной реки в слитном купальнике. «Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки по ощущению четыре градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)», — написала спортсменка под постом.

«Желаю вам как следует омолодиться!», — написал в комментариях пользователь с ником andreykozhaev. Некоторые фанаты при этом высоко оценили физическую форму бывшей спортсменки. «Гаджиевна — красотка, прекрасно выглядите!», «Очень красивая», — отметили они.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов. Исинбаева объявила об уходе из спорта в 2015 году.