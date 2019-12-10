Исинбаева назвала отправную точку для снятия санкций WADA

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в Instagram прокомментировала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Исинбаева назвала решение WADA «жестоким и убийственным» для российского спорта. «Принимать или оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), решение которого, видимо, и станет отправной точкой к действию», — заявила она.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Кроме того, стране на четыре года запретили проводить соревнования на своей территории. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, наказание носит коллективный характер и имеет политическую подоплеку, «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющую».

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