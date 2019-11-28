Российским спортсменам предрекли конец карьеры из-за санкций WADA

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева предрекла российским спортсменам конец карьеры в случае возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее слова приводит ТАСС.

«Четыре года — это крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпийские игры — событие, к которому спортсмены готовятся всю свою осознанную профессиональную жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки», — заявила Исинбаева. Она вспомнила, как не смогла выступить на Играх-2016, и назвала это трагедией.

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

25 ноября комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Рекомендация была озвучена на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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