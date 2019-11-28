Глава российской спортивной федерации назвал причину допинговых проблем в стране

Президент Федерации плавания России, олимпийский чемпион Владимир Сальников высказался о причинах допинговых проблем в стране. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Понятно, что проблема допинга достигла вселенских масштабов, но многое происходит не со злым умыслом, а по разгильдяйству. С человеческим фактором сделать мы ничего не можем», — заявил Сальников. Он посчитал, что Россия должна выступать на Олимпийских играх и отстаивать интересы спорта.

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования.

Международный олимпийский комитет выступил за возможные санкции в отношении России. При этом в организации посчитали, что «чистые» спортсмены должны участвовать в соревнованиях.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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