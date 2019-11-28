Глава российской спортивной федерации назвал причину допинговых проблем в стране

Президент Федерации плавания России, олимпийский чемпион Владимир Сальников высказался о причинах допинговых проблем в стране. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Понятно, что проблема допинга достигла вселенских масштабов, но многое происходит не со злым умыслом, а по разгильдяйству. С человеческим фактором сделать мы ничего не можем», — заявил Сальников. Он посчитал, что Россия должна выступать на Олимпийских играх и отстаивать интересы спорта.
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования.
Международный олимпийский комитет выступил за возможные санкции в отношении России. При этом в организации посчитали, что «чистые» спортсмены должны участвовать в соревнованиях.
Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.