МОК отреагировал на предложение WADA отстранить Россию

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заявление опубликовано на сайте организации.

МОК пообещал поддержать самые жесткие санкции в отношении ответственных за подмену данных из московской антидопинговой лаборатории. При этом отмечается, что причастность Олимпийского комитета России (ОКР) и его членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана. В связи с этим МОК поддерживает предложение WADA допустить до участия в соревнованиях спортсменов, доказавших свою непричастность к допинговым манипуляциям.

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Манипуляции с данными из московской лаборатории в комитете назвали крайне серьезным нарушением, за которое должно последовать жесткое наказание. При этом МОК предложил WADA отправить документы в Совет Европы и ЮНЕСКО.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена на собрании 9 декабря, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования. При этом вице-президент WADA Линда Хеллеланд посчитала, что МОК будет бороться против принятия рекомендаций.

В сентябре сообщалось, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства. 23 ноября WADA рекомендовало вновь отозвать статус соответствия у российской организации.

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