Россию назвали самой позорной страной в истории спорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта. Его слова приводит ТАСС.

Фетисов высказал свои опасения за молодых спортсменов, которые сейчас вышли на серьезный уровень и могут лишиться шанса на участие в международных стартах «из-за чьих-то ошибок». «Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта», — заявил олимпийский чемпион, добавив, что мировое спортивное сообщество сейчас настроено радикально.

25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

В сентябре сообщалось о том, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 23 ноября WADA рекомендовало вновь отозвать статус соответствия у российской организации.

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