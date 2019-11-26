В WADA нашли защитника России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд посчитала, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет бороться против рекомендации комитета по соответствию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. Ее слова приводит NRK.

«МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено слишком многое. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы останемся в меньшинстве», — заявила Хеллеланд. Она отметила, что сделает все возможное для поддержки чистого спорта.

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25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена на собрании 9 декабря, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.

В сентябре сообщалось, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства. 23 ноября WADA рекомендовало вновь отозвать статус соответствия у российской организации.

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