Раскрыты затраты на подготовку российских атлетов к будущим Олимпиадам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о затратах на подготовку спортсменов к Играм 2020 и 2022 годов. Его слова приводит ТАСС.

Поздняков заявил, что на финансирование этих программ было потрачено почти 900 миллионов рублей. «Итогом работы стало приобретение для нужд федераций по летним и зимним видам спорта оборудования, необходимого для обеспечения тренировочного процесса», — отметил он. В эту сумму также входят расходы, связанные с оказанием медицинской помощи спортсменам, и услуги иностранных тренеров.

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

25 ноября стало известно о возможных санкциях в отношении российского спорта — четырехлетнем запрете на участие в международных соревнованиях и запрете на проведение турниров на территории страны. С такой рекомендацией выступил комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!