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Новый глава WADA пообещал «очень жесткие» санкции в отношении России

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Витольд Банька
Витольд Банька

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал возможные санкции в отношении российского спорта на фоне манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает RMF FM.

Банька признал, что из-за проблем с данными российским атлетам грозят более серьезные санкции, чем выступление на Играх под нейтральным флагом, как это было в Пхенчхане. «Новые санкции в отношении россиян — очень жесткие, острые», — заявил функционер. Он подтвердил, что решение по данному вопросу будет принято 9 декабря.

Ранее 27 ноября глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгард заявил о необходимости ужесточения наказания для российских спортсменов. Он подчеркнул, что требуется полностью запретить спортсменам страны участие в Играх — иначе на ситуацию, как полагает Тайгард, не повлиять.

25 ноября стало известно о возможных санкциях в отношении российского спорта — четырехлетнем запрете на участие в международных соревнованиях и запрете на проведение турниров на территории страны. С такой рекомендацией выступил комитет по соответствию WADA.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио — об этом писал The Telegraph.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

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