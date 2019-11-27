В США потребовали полного отлучения России от Олимпиад

Антидопинговое агентство США (USADA) выступило с заявлением относительно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных стартах на четыре года из-за манипуляций с данными Московской лаборатории. Текст доступен на сайте организации.

Глава USADA Трэвис Тайгард призвал WADA отстоять ценности олимпийского спорта. Он назвал рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию международных соревнований неадекватной мерой.

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

«WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах — насколько это позволяют нынешние правила. Только так можно привлечь внимание российской стороны, повлиять на ее поведение», — убежден функционер.

25 ноября стало известно о рекомендациях комитета по соответствию WADA лишить Россию участия в международных турнирах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились поддержать подобные санкции. При этом подчеркивается, что речь не идет об участии россиян в Евро-2020.

О манипуляциях с данными Московской лаборатории стало известно в сентябре. Предоставление информации было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!