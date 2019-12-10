Путин увидел политическую подоплеку в отстранении российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России противоречит олимпийской хартии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, у России есть все основания подать в суд, поскольку WADA у нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, «а если нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом».

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При этом Путин отметил, что любое наказание должно быть индивидуальным, и не может носить коллективного характера. Решение же WADA, по его словам, имеет политическую подоплеку, «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющую».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия. Отмечается, что Россия собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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