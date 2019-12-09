Медведев отреагировал на решение WADA об отстранении России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами, передает «Интерфакс».

По его словам, Россия должна обжаловать эту резолюцию. «Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — подчеркнула глава правительства.

В то же время Медведев признал, что в отечественном спорте существуют проблемы с допингом, и это «невозможно отрицать».

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Ранее WADA призвала Россию извиниться за допинговые манипуляции, проводимые в Московской антидопинговой лаборатории. Вице-президент организации Линда Хеллеланд назвала эту ситуацию «самым большим скандалом, который был в мировом спорте».

9 декабря исполком организации отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров. РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.

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