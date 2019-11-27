Россию обвинили в попытке выставить Родченкова организатором допинг-системы

Агентство Associated Press (AP) утверждает, что в их распоряжении оказался отчет, где говорится о попытках российской стороны выставить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ответственным за организацию допинг-системы. Материал доступен на сайте издания.

Отмечается, что речь идет о 89 страницах документа, где представлены выводы экспертов, основанные на изучении переписки между сотрудниками Московской антидопинговой лаборатории. В нем говорится об искажении сообщений с целью выставить Родченкова ответственным за систематические нарушения антидопинговых правил.

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«Сделай то же самое с остальными файлами и получишь бонус», — в исправленном варианте автором этого сообщения, которое было отправлено одному из сотрудников лаборатории, указан Родченков. Но, как утверждает AP, на самом деле его отправил Евгений Кудрявцев, которого называют основным свидетелем и осведомителем российской стороны.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России. Причиной стали манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. О несоответствии переданной информации с той, что уже находилась в распоряжении экспертов агентства стало известно в сентябре.

В 2015 году Родченков бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системы. Скандал привел к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018, многочисленным дисквалификациям отечественных спортсменов, а также лишению Российского антидопингового агентства своего статуса.

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