Шубенков допустил уход в политику

Чемпион мира по бегу с барьерами россиянин Сергей Шубенков допустил начало политической карьеры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что не очень хочет заниматься этим делом, так как ожидает волны общественной критики. Однако, по словам легкоатлета, в будущем, возможно, ему придется пойти в политику.

Шубенков также прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая призналась, что не читала Конституцию России. По мнению спортсмена, это абсолютно нормально, так как мало кто из граждан полностью ознакомился с Основным законом.

23 апреля Шубенков назвал действующий политический строй в России «периферийным капитализмом».

Шубенков — чемпион мира 2015 года. На его счету два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

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