Шубенков порассуждал о «периферийном капитализме России»

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков в прямом эфире в Instagram журналистки Марии Командной поделился мнением о том, какой политический строй сейчас действует в России.

«У нас сейчас самый обыкновенный периферийный капитализм. Такой полупериферийный. Мы не совсем Африка или Юго-Восточная Азия, но как-то так. К центру поближе, но не центр», — порассуждал Шубенков. Спортсмен посчитал, что после социалистической революции Россия вернулась обратно.

17 апреля Шубенков рассказал об отношении к социализму и СССР. Он посчитал, что в СССР «общество было объединено на понятии, что человек человеку друг и товарищ».

Шубенков — чемпион мира 2015 года. На его счету два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

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