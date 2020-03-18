Шубенков пристыдил скупающих туалетную бумагу россиян

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков высказался о действиях россиян из-за ситуации с коронавирусом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся. Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает ее», — пристыдил население спортсмен. По его мнению, своими действиями россияне демонстрируют животные инстинкты.

Шубенков заявил, что население слишком подвержено панике. «Рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так?» — задался вопросом он.

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17 марта, президент России Владимир Путин призвал граждан не закупать продукты впрок. Он отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения COVID-19. Во всем мире инфицированы 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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