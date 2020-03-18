Спортсмены раскритиковали МОК за отказ отменить Олимпиаду

Британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон и греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковали Международный олимпийский комитет (МОК) за стремление провести Игры в Токио, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсон-Томпсон считает, что позиция МОК идет вразрез с тем, что говорят власти стран. Спортсменка обратила внимание на то, что залы и стадионы закрыты на карантин. При этом стремление МОК провести Олимпиаду в срок требует от нее регулярных тренировок.

По мнению Стефаниди, атлетов вынуждают продолжать подготовку к Играм, несмотря на реальную опасность для здоровья. «Вы заставляете нас рисковать сегодня. Не через четыре месяца», — утверждает греческая прыгунья.

17 марта МОК заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме. Комитет призвал атлетов изо всех сил продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Также в организации признали, что многие спортсмены сейчас столкнулись с проблемами из-за запрета на проведение соревнований, в МОК заверили, что «работают над этим». Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены соревнования по всему миру, а чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на лето 2021-го.

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