МОК высказался о судьбе Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором затронул вопрос о судьбе Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях угрозы распространения коронавируса.

В МОК назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентной, однако отметили, что подготовка к Олимпиаде продолжается в штатном режиме. «До начала Игр в Токио остается более четырех месяцев, сейчас нет причин для принятия радикальных решений», — высказались в комитете.

МОК призвал спортсменов изо всех сил продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Также в организации признали, что многие атлеты сейчас столкнулись с проблемами из-за запрета на проведение соревнований, однако МОК «работает над этим». Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее 17 марта было объявлено о переносе футбольного Евро-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В настоящий момент прерваны все футбольные соревнования. Кроме того, отменен ряд турниров по видам спорта, входящим в олимпийскую программу.

Судьба Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года. Ранее член исполнительного комитета турнира Харуюки Такахаси заявил, что Игры все-таки могут перенести на один или два года, хотя это повлечет серьезные финансовые потери.

Во всем мире коронавирусом заразились 185,1 тысячи человек, более 7,3 тысячи умерли, а 80,2 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом.

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