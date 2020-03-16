В Японии понадеялись на спасительную силу Олимпиады в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио летом 2020 года, могут спасти мир от распространения коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Абэ выразил надежду на то, что Олимпиада действительно способна помочь в борьбе с коронавирусом. «Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Игры без проблем, как и планировалось», — добавил премьер.

Судьба Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года. Ранее член исполнительного комитета турнира Харуюки Такахаси заявил, что Игры все-таки могут перенести на один или два года, хотя это повлечет серьезные финансовые потери.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса.

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