Эстафета олимпийского огня в Греции отменена из-за коронавируса

Олимпийский комитет Греции отменил эстафету олимпийского огня на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что решение было принято после того, как на церемонии зажжения олимпийского огня в Спарте, несмотря на рекомендации, собралось неожиданно много людей. В организации решение отменить эстафету назвали «трудным, но необходимым».

Перед отменой эстафеты Олимпийский комитет консультировался с национальным министерством здравоохранения и Международным олимпийским комитетом. Теперь олимпийский огонь будет передан организационному комитету соревнований. Мероприятие пройдет 19 марта и будет закрыто для зрителей.

Ранее 13 марта губернатор Токио Юрико Коикэ отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа перенести летние Олимпийские игры из-за коронавируса на 2021 год. Она заявила, что администрация города не рассматривает вариант с отменой соревнований.

Судьба Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года. Ранее член исполнительного комитета турнира Харуюки Такахаси заявил, что Игры все-таки могут перенести на один или два года, хотя это повлечет серьезные финансовые потери.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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