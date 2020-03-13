В Японии отреагировали на предложение Трампа перенести Олимпиаду

Губернатор Токио Юрико Коикэ отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа перенести летние Олимпийские игры из-за коронавируса на 2021 год. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

«Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами», — сказала Коикэ, отвечая на вопросы в связи с высказыванием Трампа о том, что проведение Игр следовало бы отложить на год. Губернатор добавила, что администрация города не рассматривает вариант с отменой соревнований.

Судьба Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса будет решаться на заседании Оргкомитета в мае 2020 года. Ранее член исполнительного комитета турнира Харуюки Такахаси заявил, что Игры все-таки могут перенести на один или два года, хотя это повлечет серьезные финансовые потери.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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